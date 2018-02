Qué puedo yo cantarte comandante* – Che Guevara in der Musik II

Es wäre doch einmal interessant, eine möglichst vollständige Liste der 30 oder so Lieder zusammenzustellen, die Ernesto Che Guevara gewidmet sind, über ihn berichten oder explizit auf ihn Bezug nehmen. So ähnlich müssen unsere Überlegungen gewesen sein, als wir zu dem Schluss kamen, dass wir Che auch aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten sollten, nämlich dem des Widerhalls seines Wirkens in der populären Musik. Was waren wir doch naiv! Mittlerweile umfasst unsere Liste 116 Titel, und wir wissen nur zu gut, dass sie wohl niemals vollständig sein wird. Was also fehlt? Zunächst natürlich alle Titel, die wir nicht gefunden haben. Zudem fehlen Lieder, in denen Che nur einmal kurz erwähnt wird („er sah aus wie Che“ usw.) oder die u.E. das Thema verfehlten (a la „Che, der Massenmörder“). Wenn es uns nicht gelungen ist, genauere Angaben zu den Titeln zu finden, haben wir ebenfalls auf eine Aufnahme in die Liste verzichtet. Che war und ist ein Referenzpunkt für Musiker, die Lieder und Instrumentalstücke umfassen einen Zeitraum von den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bis in jüngere Zeit und sie kommen aus aller Welt – von Argentinien über Ägypten und Ungarn bis Japan. Man findet die pathetische Heldenverehrung (Carlos Puebla) ebenso wie den instrumentalen Che Guevara Landler (Well Kinder) oder die Kritik an der Vermarktung des Revolutionärs (Strachy na Lachy; The Clap), Singer/Songwriter, Folkloremusiker, Punks, Jazzer und Popmusiker. Um die Übersicht zu behalten, haben wir die Liste regional unterteilt in „Lateinamerika“ und „Rest der Welt“. Allerdings geschah das nicht dogmatisch: Wenn z.B. ein Spanier den Text eines Lateinamerikaners vertont hat, dann landete der Titel ganz ungeniert in der Rubrik „Rest der Welt“. Für jeden Titel gibt es einen Link zu einem musikalischen Beispiel, bei denen wir Abwechslung bieten wollen. Deshalb bieten wir „Zamba del Che“ des Mexikaners Rubén Ortiz in der (bekannteren) Version des Chilenen Víctor Jara an, und Eduardo Carrascos „Elegía al Che“ in einer Interpretation des Leipziger Duos JaJa. Die Angaben zu den Titeln folgen einem einfachen Prinzip, dass wir mit sehr wenigen Ausnahmen (fehlende Angaben zu den Autoren) umsetzen konnten: Titel/ Autor/ Interpret/ Link.

Teil II: Rest der Welt

Carbine 744,520… Che Guevara… A Dream Of Land & Freedom – Up, Bustle and Out

Up, Bustle and Out: https://www.youtube.com/watch?v=oldjhINXLvImonroy

Che Guevara Landler – Christoph Well

Well Kinder: https://www.youtube.com/watch?v=s4eIE23ytSQ&list=RDs4eIE23ytSQ&t=4

Comandante – Lluis Llach

Lluis Llach: https://www.youtube.com/watch?v=l_VkVvn99qQ

Памяти Че Гевары (Erinnerung an Che Guevara) – V. Migulya/ N. Sinowjew

Iosif Kobzon: https://www.youtube.com/watch?v=CzYcBich7dI

Баллада о Че Геваре (Ballade über Che Guevara) – Pesnyary

Pesnyary: https://www.youtube.com/watch?v=Y_U2ijNrppg

Навсегда (Für immer) – Denis Alexandrov

Dr. Aleksandrov: https://myzuka.me/Song/3619413/Dr-Aleksandrov-Navsegda-Che-Guevara

Che esperanza – Egon Kragel

Egon Y Los Arachanes: https://www.youtube.com/watch?v=vZ6Y19rbOH8

Che Guevara T-Shirt Wearer – The Clap

The Clap: https://www.youtube.com/watch?v=YMDCaKcceKM

Canzone per Che/ Roberto „Freak“ Antoni

Skiantos: https://www.youtube.com/watch?v=X_hSnGgG_jo

C’Era un ragazzo dalla barba nera – D. Modugno/ S. Spadaccino

Gli Amici Del Vento: https://www.youtube.com/watch?v=FJyEl9LTWe0

Cohiba – Daniele Silvestri

Daniele Silvestri: https://www.youtube.com/watch?v=JgCeyPuC75I

Che – Judy Collins

Judy Collins: https://www.youtube.com/watch?v=2JVAXmRyR70

Che Guevara – Happoradio

Happoradio: https://www.youtube.com/watch?v=Rdqzp03D-3Y

Che Guevara – Peppe Soks

Peppe Soks: https://www.youtube.com/watch?v=Ugj_VDzc2sc

ה גווארה (Che Guevara) – Yossi Gispan/ Folklore

Eti Levi: https://www.youtube.com/watch?v=pmPICPh0tRI

Comandant Che Guevara – Óscar Briz

Óscar Briz

Commandante – Hétköznapi Csalódások

Hétköznapi Csalódások: https://www.youtube.com/watch?v=2a695Y2LNdQ

Doctor Che Guevara – The Allstonians

The Allstonians: https://www.youtube.com/watch?v=oT6rtoTdABI

Hymn to Che Guevara – Michael Raven

Joan Mills & Michael Raven

Fuglen over Rio Grande – Troels Trier

Røde Mor: https://www.youtube.com/watch?v=MZvY0OhTlzI

Happy birthday revolution – Levellers

Levellers: https://www.youtube.com/watch?v=LVGSJQ52sOc

Sangen om Che Guevara – Tommy Flugt/ Lars Trier

Røde Mor: https://www.youtube.com/watch?v=OwgqTmiZISY

Götz Widmann – Che Guevara

Götz Widmann: https://www.youtube.com/watch?v=B0yeeL-jo7Y

Compañeros – Ewan MacColl

Dick Gaughan: https://www.youtube.com/watch?v=IpfzR1sn2KU

Che Guevara – Molotov U.S.K./ Peter Lyons

Molotov U.S.K: https://www.youtube.com/watch?v=AsdjOoZXnE8

List do Che – Strachy na Lachy/ Carlos Puebla

Strachy na Lachy: https://www.youtube.com/watch?v=8izIpf0vec4

Soldadito boliviano – Nicolás Guillen/ Paco Ibañez

Paco Ibañez: https://www.youtube.com/watch?v=e3olR3HUy78

Z tričiek zúri Che Guevara – Elan

Elan: https://www.youtube.com/watch?v=_OrQ2ZRGLso

Anch’Io Ti Ricorderò – Sergio Endrigo

Sergio Endrigo: https://www.youtube.com/watch?v=rfjoRuNjD34

1° Aprile 1965 – Luisa Zappa/ Angelo Branduardi

Angelo Branduardi: https://www.youtube.com/watch?v=-yxR8N4BqUc

Il comandante Che Guevara – Loredana Bertè, Maurizio Piccoli/ Paul Gerard Buchanan

Loredana Bertè: https://www.youtube.com/watch?v=hZLg_dMNg6s

Love song for the dead Che – Joseph Byrd

The United States of America: https://www.youtube.com/watch?v=wKjVMCSot2s

Celia de la Serna – Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni: https://www.youtube.com/watch?v=xMGQK0V7LTg

Stagioni – Francesco Guccini

Francesco Guccini: https://www.youtube.com/watch?v=L3_TXMA0Bxk

Addio Che – Pier Francesco Pingitore/ Dimitri Gribanovski

Gabriela Ferri: https://www.youtube.com/watch?v=M5fmyrSD5y8

Transamerika – Modena City Ramblers

Modena City Ramblers: https://www.youtube.com/watch?v=kElw70MnoLo

Tre passi avanti – Bandabardò

Bandabardò: https://www.youtube.com/watch?v=duIiQS0OSZg

Jamas – Raf (Raffaele Riefoli)

Raf: https://www.youtube.com/watch?v=VtT16iv3o2s

هبة طوجي (Che Guevara) – Ghadi Rahbani/ Oussama Rahbani

Hiba Tawaji: https://www.youtube.com/watch?v=yfW4Jm9GODI

إستشهادك جيفار (Dein Tod, Guevara)

Sami El Hawat (Libanon): https://www.youtube.com/watch?v=TYsEW9A66Pk

جيفارا مات (Guevara ist tot) – Ahmed Najm

Sheikh Imam: https://www.youtube.com/watch?v=ZwnX-jENdGs

Γκεβάρα (Guevara) – Nikos Kavvadia/ Haris Papadopoulos (Griechenland)

Vasilis Lekkas: https://www.youtube.com/watch?v=GfSIWW0ptuc

ยังไม่ตาย (Er ist nicht tot) – Yuenyong Opakul (Thailand)

Carabao: https://www.youtube.com/watch?v=cWhdWK–fLo

Τσε Γκεβάρα (Che Guevara) – Manos Loizos (Griechenland)

Manos Loizos: https://www.youtube.com/watch?v=NeII24Oz3_o

Ернесто Че Гевара (Ernesto Che Guevara)

Wickeda: https://www.youtube.com/watch?v=AUagomX_YN0

ゲリラ闘争記 (Guerillakampf) – Takashi Ikeda (Japan)

Keiji Ikeda: https://www.youtube.com/watch?v=jI3j928LHFg

ライブ (Leben) – GENTA (Japan)

GENTA: https://www.youtube.com/watch?v=ckhuYG0eHCI

Papá cuéntame otra vez – Ismael Serrano

Ismael Serrano: https://www.youtube.com/watch?v=TF3HLSLmmDc

格瓦拉 (Che Guevara) (China)

Zhang Guangtian: mp3.hot1949.com/index.php/dance/playsong?id=1036

Song for Che – Charlie Haden

Liberation Music Orchestra: https://www.youtube.com/watch?v=1p_keJGZH4U

Viva Che – Carmichael/ Gilderdale/ Felix

Achoustic Alchemie: https://www.youtube.com/watch?v=lBwzlk0lR34

Bildquellen: [1] wikimedia/Danielle dk [2] wikimedia/Ely64

* Pablo Milanés: Sí el poeta eres tú.

