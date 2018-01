Qué puedo yo cantarte comandante* – Che Guevara in der Musik

Es wäre doch einmal interessant, eine möglichst vollständige Liste der 30 oder so Lieder zusammenzustellen, die Ernesto Che Guevara gewidmet sind, über ihn berichten oder explizit auf ihn Bezug nehmen. So ähnlich müssen unsere Überlegungen gewesen sein, als wir zu dem Schluss kamen, dass wir Che auch aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten sollten, nämlich dem des Widerhalls seines Wirkens in der populären Musik. Was waren wir doch naiv! Mittlerweile umfasst unsere Liste 116 Titel, und wir wissen nur zu gut, dass sie wohl niemals vollständig sein wird. Was also fehlt? Zunächst natürlich alle Titel, die wir nicht gefunden haben. Zudem fehlen Lieder, in denen Che nur einmal kurz erwähnt wird („er sah aus wie Che“ usw.) oder die u.E. das Thema verfehlten (a la „Che, der Massenmörder“). Wenn es uns nicht gelungen ist, genauere Angaben zu den Titeln zu finden, haben wir ebenfalls auf eine Aufnahme in die Liste verzichtet. Che war und ist ein Referenzpunkt für Musiker, die Lieder und Instrumentalstücke umfassen einen Zeitraum von den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bis in jüngere Zeit und sie kommen aus aller Welt – von Argentinien über Ägypten und Ungarn bis Japan. Man findet die pathetische Heldenverehrung (Carlos Puebla) ebenso wie den instrumentalen Che Guevara Landler (Well Kinder) oder die Kritik an der Vermarktung des Revolutionärs (Strachy na Lachy; The Clap), Singer/Songwriter, Folkloremusiker, Punks, Jazzer und Popmusiker. Um die Übersicht zu behalten, haben wir die Liste regional unterteilt in „Lateinamerika“ und „Andere Regionen“. Allerdings geschah das nicht dogmatisch: Wenn z.B. ein Spanier den Text eines Lateinamerikaners vertont hat, dann landete der Titel ganz ungeniert in der Rubrik „Andere Regionen“. Für jeden Titel gibt es einen Link zu einem musikalischen Beispiel, mit bei denen wir Abwechslung bieten wollen. Deshalb bieten wir „Zamba del Che“ des Mexikaners Rubén Ortiz in der (bekannteren) Version des Chilenen Víctor Jara an, und Eduardo Carrascos „Elegía al Che“ in einer Interpretation des Leipziger Duos JaJa. Die Angaben zu den Titeln folgen einem einfachen Prinzip, dass wir mit sehr wenigen Ausnahmen (fehlende Angaben zu den Autoren) umsetzen konnten: Titel/ Autor/ Interpret/ Link.

Teil I: Lateinamerika

Al Che – Manuel Monroy Chazarreta

Manuel Monroy Chazarreta: https://www.youtube.com/watch?v=5g_kH4H9a3g

Alma morena – Miguel-Angel Filippini

Miguel-Angel Filippini: https://www.youtube.com/watch?v=FnUzHhRN6pM

Al otro lado del río – Jorge Drexler

Jorge Drexler: https://www.youtube.com/watch?v=cg1wDc9JVB4

América, te hablo de Ernesto – Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez: https://www.youtube.com/watch?v=CUoJuZkJjaw

Andes lo que andes – Amaury Pérez

Amaury Pérez: https://www.youtube.com/watch?v=6MSF83mZhHE

Ay, Che camino – Alfredo De Robertis

Eric Mattei: https://www.youtube.com/watch?v=6tBamlalsh8

Ayer y hoy enamorado – Santiago Feliú

Santiago Feliú: https://www.youtube.com/watch?v=VFqDcYht5JE

Canción de cuna para Emiliana y el Che – Ángel Parra

Angel Parra: https://www.youtube.com/watch?v=darDnNBQrgA

Canción del elegido – Silvio Rodríguez

Tania Libertad: https://www.youtube.com/watch?v=Ldrdi2Hos-0

Canción del hombre nuevo – Daniel Viglietti

Daniel Viglietti: https://www.youtube.com/watch?v=vCqsfyXk2tI

Canción del guerillero heróico – Daniel Viglietti

Elena Burke: https://www.youtube.com/watch?v=kj6xVyiIT_s

Canción funebre para el Che Guevara – Juan Capra

Quilapayún: https://www.youtube.com/watch?v=6zFWwV5dLMM

Carta al Che – Carlos Puebla

Julio César Barbosa: https://www.youtube.com/watch?v=n4Kt6pUKgU4

Che – Geraldo Vandré

Geraldo Vandré: https://www.youtube.com/watch?v=6iIdle8Is5c

Che (Yo tuve un hermano) – Julio Cortázar/ Teresa Parodi

Teresa Parodi: https://www.youtube.com/watch?v=mI4cdh2HAU0

Che Comandante

Cacique Paraguayo: https://vimeo.com/80111969

Che Guevara

Grupo Alma Mater: https://vimeo.com/80111975

Che Guevara – Alex Lora

El Tri: https://www.youtube.com/watch?v=QOZE9i5r1Lo

Che Guevara – LACRAU

LACRAU: https://www.letras.mus.br/lacrau/948420/

Che Guevara não morreu (Aleluia) – Sérgio Ricardo

Sérgio Ricardo: https://www.youtube.com/watch?v=ead0pDtmwgE

McGuevara’s o CheDonald’s – Kevin Johansen

Kevin Johansen: https://www.youtube.com/watch?v=sPr9LhE9S-Y

Che, por si Guevara – Daniel Viglietti

Daniel Viglietti: https://www.youtube.com/watch?v=oSoCeTg_ciE

Comandante Che Guevara

Grupo Tabacalero: https://vimeo.com/80111974

Cueca al Che – Rolando Alarcón

Rolando Alarcón: https://www.youtube.com/watch?v=Ng9map-XMKs

El aparecido – Víctor Jara

Inti-Illimani: https://www.youtube.com/watch?v=A8bpok8icAY

El Che – Patricio Manns

Patricio Manns: https://www.youtube.com/watch?v=RumEANmS_kE

Elegía al Che – Eduardo Carrasco (Quilapayún)

JaJa: https://www.youtube.com/watch?v=GdTsq05gDGM

El hombre de la estrella – La Renga

La Renga: https://www.youtube.com/results?search_query=El+hombre+de+la+estrella

El hombre nuevo – César Portillo de la Luz

César Portillo de la Luz: https://www.youtube.com/watch?v=JexGGWxIfnY

El niño de la estrella – Jorge Marziali

Jorge Marziali: https://www.youtube.com/watch?v=yg-XSXfu8gk

El pueblo te ama Che Guevara – La Mona Jiménez

La Mona Jiménez: https://www.youtube.com/watch?v=IC8R8QuLe60

En el valle de Yuro – Rolando Alarcón

Los Emigrantes: https://www.youtube.com/watch?v=cPA7os0_8cA

Esquina libertad – Los Piojos

Los Piojos: https://www.youtube.com/watch?v=MVdu2rTI1Xs

Fusíl contra fusíl – Silvio Rodríguez

Aleida Guevara: https://www.youtube.com/watch?v=BcPnMc5JRx8

Gallo Rojo – Los Fabulosos Cadillacs

Los Fabulosos Cadillacs: https://www.youtube.com/watch?v=YTnA0cQQUJ0

Guerrillero heroico – Andrés Marchena

El Cantón: https://www.youtube.com/watch?v=ejcKItzbtCo

Guevarita – Jairo Varela Martínez

Jairo: https://www.youtube.com/watch?v=Pgg90KAf06U

Guitarra en duelo mayor – Ángel Parra

Diego Moreno Project: https://www.youtube.com/watch?v=se-RdlE5gdo

Hacen mil hombres – Ali Primera

Ali Primera: https://www.youtube.com/watch?v=yK27_Gkcdko

Hasta la victoria – Aníbal Sampayo

Aníbal Sampayo: https://www.youtube.com/watch?v=2EILEZlWaF4

Hasta siempre – Carlos Puebla

Nathalie Cardone: https://www.youtube.com/watch?v=SSRVtlTwFs8

Hombre – Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez: https://www.youtube.com/watch?v=JyjkCHrqqc4

Che Guevara Rap Cubano – Chicos Nuevos

Chicos Nuevos: https://www.youtube.com/watch?v=aOuTGUosMIs

La era está pariendo un corazón – Silvio Rodríguez

Omara Portuondo: https://www.youtube.com/watch?v=MO4nbdZIDvU

Lo eterno – Carlos Puebla

Carlos Puebla y sus tradicionales: https://www.youtube.com/watch?v=7gXiYuGkNXg

Memorias del Che – Dante Ramón Ledesma

Dante Ramón Ledesma: https://www.youtube.com/watch?v=96a1pYYMJ0k

Nada más – Atahualpa Yupanqui

Atahualpa Yupanqui: https://www.youtube.com/watch?v=Yt7gfBTdr_8

Nana del Che – Luis Pastor

Diego Moreno Project: https://www.youtube.com/watch?v=SYFKQYu96eg

Poema al Che – Manuel Vázquez Montalbán / Juan Carlos Biondini

Juan Carlos “Flaco” Biondini: https://www.youtube.com/watch?v=sQzHAApecEc

Que pare el son – Carlos Puebla

Carlos Puebla y sus tradicionales: https://www.youtube.com/watch?v=BjMdUpFJ6yw

Respeto al Che Guevara

Quinteto Rebelde: https://www.youtube.com/watch?v=D5NvRvdI8HU

San Ernesto – Mancha de Rolando

Mancha de Rolando: https://www.youtube.com/watch?v=JRzvZjHcEFg

Si el Che vivera – Frank Delgado

Frank Delgado: https://www.youtube.com/watch?v=r–cGSRq01A

Sí el poeta eres tú – Pablo Milanés

Pablo Milanés: https://www.youtube.com/watch?v=lOUB5a2UUxw

Siembra tu luz – Miguel Ángel Filippini

Miguel Ángel Filippini: https://www.youtube.com/watch?v=-9Y7bM7ZVuQ

Sí, soy yo – Hamlet Lima Quintana/ Oscar Cardoso Ocampo

Jairo: https://www.youtube.com/watch?v=OIwMuX_pH9k

Son los sueños todavía – Gerardo Alfonso

Gerardo Alfonso: https://www.youtube.com/watch?v=kblrg9x4II0

Su nombre ardió como un pajar – Patricio Manns

Patricio Manns: https://www.youtube.com/watch?v=8H5L1B8rJxY

Su nombre es pueblo – Eduardo Ramos

Sara González: https://www.youtube.com/watch?v=FA3HZP3OLfI

Tonada de albedrío – Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez: https://www.youtube.com/watch?v=mZKxJLTBDG8

Tríptico Che Guevara

Los Calchakis: https://www.youtube.com/watch?v=Iy1BJqFF_Lk

Tu estrella – Raly Barrionuevo

Raly Barrionuevo: https://www.youtube.com/watch?v=2YS64ZSwvOE

Una canción necesaria – Vicente Feliú

Vicente Feliú: https://www.youtube.com/watch?v=L_rzUisstPg

Un nombre – Carlos Puebla

Carlos Puebla y sus tradicionales: https://www.youtube.com/watch?v=qyYkNRcHbmk

Zamba del Che – Rubén Ortiz

Víctor Jara: https://www.youtube.com/watch?v=gALdDksnxm8

*Pablo Milanés: Sí el poeta eres tú.

