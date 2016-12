Fotografía

Quetzal veröffentlicht die zweite Erzählung der spanisch-kolumbianischen Erzählerin Ana María Caro, die sich wie die meisten ihrer Werke in die Tradition des kolumbianischen Realismo Mágico stellt. Bisher erschien bei Quetzal eine Interview mit der Autorin und “La Flecha de Orión”.

Enmarqué la foto en sepia para que hiciera juego con el tono de la escena retratada, y la puse en la mesita de noche, por petición expresa de quien me la regaló: un fotógrafo excepcional, cuya magia yo ni imaginaba hasta entonces.

La imagen muestra el interior de un café en una tarde de lluvia. Cristales empañados, frío que se palpa, poca clientela. A través de la ventana se intuye una figura femenina, desdibujada por el vaho, que parece mirar hacia dentro. Parece fotografiar a quien la observa. Parece observarme a mí.

Es la una de la madrugada y no consigo dormir. Me quedo mirando la fotografía como hipnotizada. La luz tenue de la lamparita hace la escena aún más rara. ¿O no es eso? De pronto, veo cómo la mujer de fuera baja la mano que sostiene lo que parece ser su cámara, echa a andar y entra en el café. Se sienta a mi lado y, sin pedir permiso, pide dos cafés, uno para ella y otro para mí. Sabe que tomo leche de soja y poca azúcar morena.

Pregunta por mi gente, con nombres propios. Pregunta por mis sueños. Pregunta en qué punto está cada uno de mis proyectos. Se ríe. Me acompaña. Cuando le pregunto quién es, esboza una sonrisa. Dice que lo sé. Que solo tengo que buscar la respuesta en mi interior.

A la noche siguiente se repite la escena, con un poco más de risas. Con un poco más de guiños. Con un poco menos de inquietud. Y así, noche tras noche desde entonces.

No he vuelto a ver al fotógrafo, y no sé si quiero hablar con él, al menos, por ahora. No quiero tener que tocar el tema de la foto y correr el riesgo de que se rompa la magia, porque no quiero tener que volver a dormir sola. Sin risas. Tampoco quiero contarle que, desde que hablo con ella, no he podido conciliar el sueño.

