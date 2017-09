Mexiko: #AlertaMujeresMX klagt Frauenmorde an und trifft auf großen Anklang im Netz

“Die Behörden beschützen uns nicht” – das ist die klare Botschaft der Frauen, die das Video #AlertaMujeresMX aufgenommen haben. Wenn die Behörden die Frauen des Landes nicht schützen, dann müssen sie dies selbst tun, so die Meinung der teilnehmenden Frauen im Video #AltertaMujeresMX. Das knapp fünfminütige Video wurde innerhalb von 24 Stunden mehr als 700.000 Mal angesehen. In ihm beziehen bekannte und unbekannte Frauen Mexikos Stellung zu den Morden, die täglich an Frauen in Mexiko geschehen. Und nennen einen Katalog mit Maßnahmen, die jede Frau ergreifen sollte, um sich und andere zu schützen. Er besteht aus 15 Punkten und rät unter anderem dazu, Schlüssel stets in der Jackentasche in der Hand griffbereit zu halten; stets jemandem Bescheid zu geben, wohin man geht und wie man lange man schätzt, für den Weg dorthin zu brauchen; oder schließlich wie man sich selbst und andere am besten schützt, wenn ein Übergriff auf offener Straße geschieht. In Mexiko wurden in den vergangenen 255 Tagen 1358 Frauen getötet. Die Zeitung El País geht von 6 Frauen pro Tag aus, die in Mexiko gewaltsam ums Leben kommen. Nach Zahlen des Nationalen Zivilen Beoabachtungsbehörde für Frauenmorde werden 25% dieser Fälle nicht aufgeklärt.

