Argentinien: Präsident Macri ignoriert nationalen Gedenktag

Am 24. März wurde zum 42. Mal an den Putsch 1976 in Argentinien erinnert. Die landesweiten Massenmobilisierungen beschränken sich nicht auf die Verurteilung der damaligen Staatsverbrechen. Neben der Forderung nach Weiterführung der Prozesse gegen Zivilisten und Angehörige der damaligen Sicherheitskräfte werden Beschwerden gegen Menschenrechtsverletzungen erhoben, welche tagtäglich stattfinden. Zwar sah sich Präsident Mauricio Macri auf Bitten von Barack Obama, welcher damals zum offiziellen Besuch in Argentinien war, 2016 veranlasst, an einer Veranstaltung zum 40. Jahrestag des Putschs teilzunehmen. Seine Entscheidung, am Tag des diesjährigen Jubiläums eine offizielle Reise ins 1.100 Kilometer entfernte Mendoza anzutreten, um dort die jährliche Versammlung der Inter-American Development Bank (BID) zu eröffnen, zeugt jedoch davon, dass ihm der Gedenktag offensichtlich unangenehm ist. Angesichts dessen, dass der „Tag der Erinnerung für Wahrheit und Gerechtigkeit“ einen unumstrittenen Gedenktag zur Ablehnung aller Formen der Gewalt und zum Aufbauen der Demokratie darstellt, gibt die offizielle Haltung Macris ebenso wie dessen Wirtschafts- und Sozialpolitik zunehmend Anlass zur Besorgnis (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, solebiasatti).

