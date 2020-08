Argentinien: Eine sinnvolle Hommage an Ástor Piazzolla

Mit Blick auf den hundertsten Geburtstag von Ástor Pantaleón Piazzolla (1921-1992) wurde vom Universitätsinstitut für Kunst, Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), in der argentinischen Stadt General Roca (Provinz Río Negro) der Lehrstuhl Cátedra Libre Ástor Piazzolla (CLAP) gegründet, um das Werk Piazzollas zu lehren. Aufgrund der offenen Anmeldung können sich sowohl Musikstudierende als auch Berufsmusiker sowie Amateure aus der ganzen Welt bewerben. Für die Einschreibung, deren Frist kommenden Sonntag, den 9. August, endet, soll die Interpretation zweier Werke des argentinischen Bandoneonspielers, Arrangeurs und Komponisten aufgenommen und elektronisch an catedrapiazzolla@iupa.edu.ar geschickt werden. Der Unterricht, welcher online und gebührenfrei stattfinden wird, beginnt am kommenden 24. August. CLAP umfasst zwei Seminare: „Technische Merkmale des Werkes Piazzollas“ und „Das Schlagzeug beim modernen Tango“, für die es jeweils ein Maximum von 36 Plätzen gibt. Während das erste Seminar vom Pianisten, Arrangeur und Komponisten Nicolás Guerschberg durchgeführt wird und die Musikinstrumente Bandoneon, Klavier, E-Gitarre, Bass und Bassgitarre, Schlagzeug, Flöte, Trompete, Posaune, Saxophon, Bassklarinette, Fagott, Oboe, Geige, Bratsche, Violoncello, Vibraphon und Percussion sowie Gesang umfasst, widmet sich das zweite unter der Leitung von Daniel Pipi Piazzolla dem Einsatz des Schlagzeug beim Tango – was selbst bei Ástor Piazzollas Musik unüblich ist. CLAP ist nicht nur eine Hommage an Ástor, sondern stellt auch ein ungewöhnliches Angebot dar, als kostenfreies und offenes akademisches Bestreben, sich ausschließlich der minuziösen Analyse Piazzollas Musik zu widmen. Und das nicht zuletzt aufgrund des Standortes, an dem dieses Vorhaben konzipiert wurde: die über 1100 km von der übermächtigen Hauptstadt Buenos Aires entfernte kleine Provinzstadt General Roca. Glückwunsch! (Bild: IUPA_Press).



