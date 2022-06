Versos existencialistas (A la manera de poema sinfónico en dos movimientos) [Teil II]

2° movimiento

(Continuidad y/o discontinuidad …)

Continuidad y/o discontinuidad:

continuidad del discontinuo dual,

discontinuidad del continuo dual,

realidad de la discontinuidad

e irrealidad de la continuidad.

Continuidad y/o discontinuidad

cuánticas de mundos paralelos

en los recónditos de la mente:

la demencia o enfermedad de Alzheimer

no es una pérdida de la mente,

es un devenir en realidades

muy diferentes a la realidad

que es aceptada por anormal.

Continuidad y/o discontinuidad

que suceden en la imaginación:

fantasías similares en sueños

discontinuos en la continuidad

de quien duerme sin intermitencia

o fantasías dispares en sueños

continuos en la discontinuidad

de quien duerme con intermitencia.

Continuidad y/o discontinuidad:

continuidad del amor desigual

o bien imperfecto discontinuo

o discontinuidad del amor real.

La muerte es una continuidad

en la existencia de seres vivos

en un o algún lugar cualquiera

(terrestre o/y bien extraterrestre)

o una discontinuidad continua

para cada existencia existente.

¿Será posible la vida en Venus,

y en Mercurio como en la Tierra

y devendrán la continuidad

y la discontinuidad a la vez?

Continuidad y/o discontinuidad:

continuidad del discontinuo real,

discontinuidad del continuo irreal,

discontinuidad de la realidad

y continuidad de la irrealidad

en cada tiempo de la existencia!

(Negación total de la negación …)

Negación total de la negación.

Inexistencia del tiempo casual

del destiempo en el transcurrir pleno

de la existencia de cada quién.

La noche se viste de obscuridad

y en su interior se pierden olvidos

cual partículas muy diminutas

en espacios cuánticos del cosmos.

Soledades pasean por la calle

donde vivo casi retirado

y evitar problemas con la gente:

la socialización y educación

del Homo sapiens son defectuosas,

y dejan muchísimo que desear.

Un grillo macho escondido en algún

lugar de la calle canta aguda

y monótonamente de tiempo

en tiempo para las soledades

que gozan de pasear por las calles.

No fumo e imagino que fumo

—era agradable fumar, recuerdo,

¿o idealizo el acto de fumar

un cigarrillo en la distancia

temporal sucedida y aceptada

desde el día en que dejé de fumar?,

es lo más probable, considero.

El insomnio es insoportable

a las veces. Destiempo del tiempo.

Inexistencia del tiempo casual

del destiempo en el transcurrir pleno

de la existencia de cada quién.

No sufro y la tristeza domina

mi alma. ¡Ay!, los recuerdos de ayeres,

imágenes vividas de alegrías

regias que causan melancolías

y tristezas profundas y quietas,

y no quiero vivir el pasado

de nuevo. Noche obscura de insomnio.

(Eternidad cual una idea pura …)

Eternidad cual una idea pura

o bien la consecuencia conceptual

de la aceptación de la idea pura

o la idea relativa del “tiempo”,

y ya fuere en la mecánica

clásica o la relativista,

ya en la mecánica cuántica

convencional o la cuántica

relativista; esto es: el tiempo

cual la eternidad absoluta

o la inaceptable e inapropiada.

Es un día como cualquier otro día.

¿Desdichado, abatido o infeliz?

Hoy culeé (coité), sí, con la amante,

y coitamos (culeamos) muy rico.

¡Cuánto nos encanta coitar (culear)!

Cierto es, sí, que coitamos (culeamos)

en el sueño de la noche de ayer.

Pierdo el tiempo miserablemente

o lo devengo sin importancia

o de manera insignificante.

Desde hace mucho tiempo vivo

casi retirado —no es posible

el retiro social absoluto—,

y evitar problemas con la gente:

todavía no alcanza el Homo sapiens

niveles adecuados mentales

de socialización y educación

para no actuar cual una bestia

feroz, y sangrienta, cada y cuando

que la circunstancia coyuntural,

ya sea espiritual, ya material,

le sea adversa completamente.

Supongo las dimensiones varias

de la falta total de esperanzas

o de la monstruosidad múltiple

de desilusiones derivadas

de afanes o deseos de algo grato

cuyo logros fueron imposibles.

Trato de animarme para escribir

aunque la soledad me coquetea.

¿Qué hace la amante quién de tiempo

en tiempo es la ex amante que me ama

o me quiere siempre ya fuese yo

el ex amante queridísimo,

ya el amante amado totalmente?

Le enviaré un correo eléctrónico.

Le escribiré que la necesito

—el amor espiritual y carnal

es una necesidad humana

ya sea absoluta, ya relativa.

Escribiré sobre la eternidad:

una suma de espacios de tiempos

que tienden hacia el infinito

o bien un ente sin tiempo o fuera

del tiempo, o lo que es lo mismo:

la eternidad es intemporal.

Yahveh Dios es eterno, él está

fuera del tiempo o lo trasciende:

¿es él la eternidad o algo de ésta?

o ¿creó la eternidad por sí mismo?

La nada de por sí es eternidad,

y nada sucede en la eternidad

a causa de la intemporalidad:

la existencia en sí y por sí deviene

en un espacio bien definido

regido por la temporalidad;

y no se coita (culea) del todo.

Imagino que aburrre la eternidad:

¿Para qué vivir eternamente?

No quiero la eternidad para mí.

(Voy y vengo en el espacio pleno …)

Voy y vengo en el espacio pleno

en que devengo. Geografía dual.

Observo y escribo lo que observo,

o escribo lo que entretanto vivo

observo que sucede en mi interior

y en el mundo exterior. Caos (confusión,

desorden) y orden (organización,

estado de las cosas entre sí).

Duplicidad. Entropía (ἐντροπία).

Irreversibilidad entera

de sistemas termodinámicos

(¿cuáles relaciones entre “el calor

y las restantes formas de energía”?).

Amor, ya sea espiritual, ya carnal;

y, ¡vaya!, me encanta coitar (culear).

No soy fiel en las cosas del amor.

Observo y escribo lo que observo.

El teatro del mundo, y la trama

(materia o asunto): amor(es), odio(s),

pasión(es), arrebato(s), fealdad(es),

coito(s) (culeo(s)), lucha(s) por el poder,

conspiración(es), líos, canallada(s)

del canalla, rutina(s), congoja(s),

desesperanza(s), tedios y demás.

Vengo del sur. Calidez y humedad.

Espacio carente de justicia.

Iniquidades. Ruindades. Hambre.

Miseria. Catástrofes múltiples.

Teatro mundano en la “casa propia”.

Ascendientes egoístas y/o necios,

detestables, falsos y canallas

(miserables, indeseables, sucios).

Abuelas gratas, y abuelo grato.

Coitos (culeadas) ricas con primas

en la infancia, y/o bien repitiendo

gozosamente escenas vistas

en aquellos tiempos. Sufrimientos.

Soledades. Terremoto. Poesía.

Prostitución, y causa asco vender

el cuerpo a las de veces. Pesares.

Estudios. Lecturas varias. Poesía

cual refugio (¿tabla de salvación?).

Coitos (culedas). Desengaños (feos),

desagrado(s) e infidelidad(es).

Dos guerras civiles. Soledades

y poética. Estoy en el norte.

Voy y vengo en el espacio pleno

en que devengo, y vivo con gusto.

(No, y no me suicidaré jamás …)

No, y no me suicidaré jamás.

Es igual del todo, sin excepción,

de lo que devenga en un porvenir,

ya sea por obra plena del azar

rejuntado con el infortunio

o bien en amores ilicítos

con la infelicidad y sus primas

hermanas y demás parientas ((feas

y antiestéticas y (muy) guapas)),

ya por malogros inoportunos

fiascos extremos en su línea,

ya por cuestiones intelectuales

—carencia de ideas y creatividad,

depresiones penosas típicas

originadas por la actividad

poética sin una perspectiva

del éxito total o bien parcial

y por cualquier enfermedad

impedidora del ejercicio

del quehacer poético a plenitud—,

ya por aburrimientos inmensos

fastidiosos y muy fatigosos

ya por tristezas desmesuradas,

soledades duales desmedidas,

la pérdida de las ilusiones,

el miedo terrible a la demencia

o la enfermedad de Alzheimer

en el primer tiempo de ésta o aquélla,

ya por amores inconsecuentes

o fragosos o/y contradictorios,

la impotencia sexual insanable

y la vejez con las consecuencias

totales que trae ésta consigo.

No, y no me suicidaré jamás

aunque tema de cualquier situación.

Aceptaré los retos del porvenir

bien cueste lo que cueste o/y dude:

la vida no es un paseo sencillo

y su final no es fácil a veces.

¡Yahveh Dios no desampara a nadie!

