Víctor Montoya – Microcuentos – Teil 13

QUETZAL veröffentlicht exklusiv die deutsche Übersetzung einer weiteren Reihe von „Microcuentos“ des chilenischen Schriftstellers Víctor Montoya.

Evolution

Wenn der Affe ein naher Verwandter des Menschen ist, sagte sich ein Schimpanse im Käfig, ist es also nur folgerichtig, dass Tarzan der Affenkönig sei.

Der Romantiker

Er suchte sein Glück in der Liebe, fand aber nur Entzauberung und Tod.

Am Karnevalssamstag

Dem Tío zu Ehren hatte der Bergmann sich als Teufel verkleidet. Inständig flehte er die Jungfrau von Socavón an: Bitte lass mich am Karnevalssamstag sterben … Der Tío erhörte ihn und holte ihn schon am Abend zuvor in die Hölle.

Es werden Gott und der Teufel

Gott sprach: Es werde Licht! Der Teufel sprach: Es werde Finsternis! Der Mensch sprach: Es werden Gott und der Teufel!

Hab’ den Herrn berührt

„Herr“, sagte ich zu ihm und fasste ihn an.

Der verstümmelte Hund

Im Dorf meiner Großmutter pflegte man einen seltsamen Brauch. Man kupierte den Hunden den Schwanz, einzig zur Verbesserung ihres Aussehens. Eines Tages wurde auch mein Welpe, den ich zum Geburtstag bekommen hatte, ohne mich zu fragen dieser grausigen Prozedur unterzogen. Meine Großmutter, bewaffnet mit Messer und Tuch, packte im Innenhof des Hauses den Hund am Genick und trennte ihm mit einem einzigen brutalen Schnitt die Rute ab. Und als das zu Tode erschreckte Hundekind sich aufbäumte und lauthals losheulte, fühlte auch ich den Schmerz, als habe man dasselbe mit einem meiner Finger gemacht. Meine Großmutter deckte die Wunde mit dem Tuch ab und ich rannte heftig schluchzend davon. Das alles hatte sich in weniger als fünf Minuten abgespielt. Der Hund verlor seinen Schwanz und ich den Glauben an die Erwachsenen.

Übersetzung aus dem Spanischen: Gabriele Eschweiler

Bildquellen: [1-2] Quetzal-Redaktion_CD

